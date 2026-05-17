"Они находятся на высоте": волонтеры продолжат искать Усольцевых в скалах

В России продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых. Операцию будут проводить в скалах Кутурчинского Белогорья. Волонтеры сделают акцент на каменных образованиях, находящихся на высоте. Такими подробностями поделился глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в диалоге с ТАСС.
Председатель организации пояснил, что в районе поисков есть «сложнейшие зоны». К ним относятся скальные образования. Сейчас волонтеры ждут схода снега для исследования ряда участков.
«Проблема в том, что они находятся на высоте, и для того, чтобы их обследовать, нам нужно и лагерь делать там примерно на высоте», — проинформировал Григорий Сергеев.
По версии эксперта по выживанию Олега Тайги, Усольцевы могли погибнуть от переохлаждения. Он считает, что 28 сентября 2025 года члены пропавшей семьи сильно промокли во время мощного снегопада.