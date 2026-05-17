Собянин сообщил о ликвидации уже 64-х беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 17 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было нейтрализовано еще девять вражеских дронов.
— Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, количество сбитых беспилотников достигло 64.
За ночь силы ПВО сбили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской областей, а также Краснодарского края, Крыма и ряда других регионов.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что из-за атаки украинских войск на Рязанскую область погибли четыре человека, включая ребенка, а также пострадали по меньшей мере 12 человек.