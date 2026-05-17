Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о ликвидации уже 64-х беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 17 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было нейтрализовано еще девять вражеских дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 17 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было нейтрализовано еще девять вражеских дронов.

— Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

Так, количество сбитых беспилотников достигло 64.

За ночь силы ПВО сбили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской областей, а также Краснодарского края, Крыма и ряда других регионов.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что из-за атаки украинских войск на Рязанскую область погибли четыре человека, включая ребенка, а также пострадали по меньшей мере 12 человек.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше