Расчёты ПВО сбили ещё 12 украинских дронов, летевших на столицу

«Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет он. До этого Собянин сообщил о трёх сбитых дронах.
А ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что обе автозаправочные станции в Энергодаре прекратили работу из-за постоянных атак Вооружённых сил Украины. Дроны ВСУ атакуют как мирное население, так и объекты инфраструктуры, сообщил он. Обе автозаправочные станции повреждены и не работают. Глава «Росатома» не уточнил, когда это произошло и возможно ли их восстановить.
