Собянин сообщил об отражении атаки уже 72-х направлявшихся к Москве БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще восемь беспилотников. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбиты восемь БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, количество сбитых беспилотников достигло 72.
16 мая в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 22:00 российские дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 67 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России.
15 мая в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после массовой атаки украинских беспилотников. Министерству финансов Рязанской области поручили рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства региона на ликвидацию последствий ЧС.