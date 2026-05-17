В Харькове и Днепропетровске на фоне сирен прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в Харькове, информирует телеканал «Общественное».
Кроме того, взрывы прогремели в Днепропетровске.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях включены сирены.
Вечером в субботу взрывы произошли в Сумах.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.