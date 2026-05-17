Собянин сообщил о 73-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 17 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован вражеский беспилотник (БПЛА).
— Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых беспилотников достигло 73.
14 мая Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 38 беспилотников ВСУ над регионами РФ.
В тот же день один мужчина погиб при ударе Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали.