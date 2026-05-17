Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё девять БПЛА сбили на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили ещё девять беспилотных летательных аппаратов, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество дронов достигло 61 штуки.

«Сбиты ещё восемь БПЛА, летевших на Москву Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Сергей Собянин.

Сбитые дроны не достигли целей в Москве. Ситуация остаётся под контролем экстренных служб.

Ранее силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили 25 украинских беспилотников в разных районах Севастополя и над морем возле города. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. В результате атаки никто не пострадал. Однако обломки одного сбитого дрона в районе Кара-Кобы повредили высоковольтную линию электропередачи. Это привело к перебоям с подачей электричества в некоторых частях города. Специалисты начнут восстановительные работы после завершения воздушной тревоги. Также осколки сбитых аппаратов повредили пять окон в многоквартирных домах и три частных дома в районе Фиолента. Власти опровергли слухи о повреждении Севастопольской ТЭС, назвав их дезинформацией.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше