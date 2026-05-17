Собянин сообщил об уничтожении уже 82-х летевших на Москву беспилотников

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще девять вражеских дронов. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака девяти БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Число сбитых беспилотников достигло 82.
16 мая стало известно, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику один ребенок погиб и еще десять мирных жителей пострадали.
14 мая два сотрудника Запорожской атомной электростанции получили ранения в результате атаки украинских беспилотников по прилегающей к станции территории.