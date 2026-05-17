Мэр Москвы сообщил об устранении уже 95 БПЛА, летевших на столицу

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще 13 беспилотников. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых беспилотников достигло 95.
16 мая ВСУ попытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью беспилотника. Вражеский летательный аппарат упал рядом с энергоблоками, но при падении не сдетонировал. В результате случившегося никто не пострадал.
15 мая в результате атаки украинских войск на многоквартирный дом в Белгороде пострадали девять человек. Один из них, 19-летний парень, после атаки получил акубаротравму и осколочные ранения лица и ног, позднее ему оказали медицинскую помощь.