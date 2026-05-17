Приставы начали изымать имущество основателя «Русагро» Мошковича

Ранее в Москве задержали группу из шести человек, которых обвиняют в мошенничестве при получении выплат. По данным МВД, они обналичивали материнский капитал под видом образовательных услуг. По версии следствия, схему придумал ранее судимый мужчина. Он вместе с сообщниками регистрировал ИП на безработных людей с финансовыми трудностями, после чего фактическое управление переходило к участникам группы. Затем аферисты создали сайт для поиска родителей, которые хотели обналичить маткапитал. С ними, как утверждается, заключали фиктивные договоры об образовательных услугах.