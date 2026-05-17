TI: в Израиле при испытаниях оборонной компании прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в окрестностях Иерусалима во время испытаний, проводимых государственной оборонной компанией Tomer, сообщила газета The Times of Israel (TI) со ссылкой на организацию.
Место инцидента находится в районе израильского города Бейт-Шемеш. Представители компании уточнили, что взрыв якобы произошёл в соответствии с планом.
«В своём заявлении Tomer, которая занимается разработкой двигателей для ракет и снарядов, заявила, что этот взрыв был заранее запланированным экспериментом», — сказано в публикации издания.