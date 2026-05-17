Собянин сообщил об уничтожении уже 104 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 17 мая, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще девять вражеский беспилотник (БПЛА).
— Отражена атака девяти беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, количество уничтоженных беспилотников достигло 104.
16 мая в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 22:00 российские дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 67 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.
14 мая при ударе украинских войск по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области один мужчина погиб и еще один получил осколочные ранения, после чего его госпитализировали.