Расчёты ПВО с 16 на 17 мая сбили 92 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

«Отражена атака девяти беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет Собянин.
Ранее в Белгородской области жительница Шебекино обратилась за медицинской помощью после детонации украинского дрона. У пострадавшей диагностирована минно-взрывная травма, она госпитализирована. В то же время в Грайвороне от детонации БПЛА в трёх частных домах выбиты окна и перебита газовая труба. Кроме того, в ещё одном домовладении загорелась кровля.
