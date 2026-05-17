Собянин сообщил о ликвидации уже 114 беспилотников, летевших на Москву

C полуночи пятницы силы ПВО сбили уже 114 БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
«Атака 10 БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Мэр Москвы.
Ранее Мэр Москвы заявил, что система ПВО успешно отразила атаку 104 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.
