Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще десять дронов. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Количество сбитых беспилотников достигло 114.
16 мая стало известно, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику один ребенок погиб и еще десять мирных жителей пострадали.
В ночь с 6 на 7 мая украинские войска атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников — отечественные силы ПВО сбили около трех десятков вражеских дронов в Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Белокалитвинском, Милютинском, Чертковском и других районах.