В Башкирии в реке Ай утонул полуторагодовалый ребёнок

«По версии следствия, 11 мая 2026 года около 17.00 часов малолетний, находившийся со своей матерью и другими взрослыми с детьми в лесном массиве недалеко от села Месягутово, остался без присмотра и пропал без вести. В ходе организованных поисков тело ребёнка без видимых телесных повреждений было обнаружено в реке Ай на расстоянии около 7 км от места первоначального исчезновения ниже по течению. По предварительным данным, ребёнок, оставшись без присмотра, дошёл до берега реки и упал в воду», — говорится в сообщении.