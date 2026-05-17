Собянин: В результате атак БПЛА на Москву пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет

ПВО Минобороны продолжает отражать атаки БПЛА на Москву. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки беспилотных средств, уничтожены еще 10 БПЛА. На местах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий», — отметил Мэр Москвы.
С полуночи пятницы силы ПВО сбили уже 124 БПЛА на подлете к Москве.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше