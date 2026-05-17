Двух человек зажало в машине после столкновения с КамАЗом под Челябинском

Двух человек зажало в машине после столкновения с КамАЗом на трассе Челябинск — Троицк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Известно, что 42-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял ВАЗ-2110, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди КамАЗом.
После удара легковушка улетела в кювет. Травмы получили водитель и пассажир, которых зажало в салоне.
«Спасатели деблокировали двух пострадавших. С использованием спинальных щитов людей извлекли из салона и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в областной Поисково-спасательной службе.
Спасатели напоминают: в ночное время особенно важно соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными за рулем. Даже небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям.