Собянин сообщил об отражении атаки уже 124-х направлявшихся к Москве БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще десять вражеских дронов. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны продолжает отражать атаки беспилотных средств, уничтожены еще 10 БПЛА. На местах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Таким образом, количество сбитых беспилотников достигло 124.
14 мая Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 38 беспилотников ВСУ над регионами РФ.
В тот же день один мужчина погиб при ударе Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Головчино в Грайворонском округе Белгородской области. Еще один мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали.