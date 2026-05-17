Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ЛизаАлерт» сделает упор на скалы при поиске Усольцевых

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» при поисках пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье сделает упор на скальные образования. Об этом рассказал председатель отряда Григорий Сергеев, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Сергеев пояснил, что именно каменные зоны представляют наибольшую сложность для поисковиков. Они находятся на высоте, поэтому для их обследования потребуется организовывать промежуточный лагерь прямо на возвышенности. Главная цель отряда — дождаться схода снега, после чего появится возможность исследовать ключевые участки. Руководитель отряда подчеркнул, что основная трудность заключается в безопасности групп. Резкая смена погоды в горах создаёт дополнительные риски для участников операции.

«Там есть сложнейшие зоны, а именно каменные скальные образования, которые надо будет обследовать. И к ним у нас основное внимание. И проблема в том, что они находятся на высоте, и для того, чтобы их обследовать, нам нужно и лагерь делать там примерно на высоте», — сказал Сергеев.

Ранее сообщалось, что масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в Красноярском крае, планируют возобновить в июне. О подготовке новой операции сообщил сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов. Он заявил, что сам намерен участвовать в поисках. Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью исчезли в сентябре 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. Обстоятельства пропажи до сих пор остаются невыясненными. Следствие ранее рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег семьи. Версию о добровольном исчезновении позже опровергли.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.