Прокуратура взяла на контроль ДТП с 15-летним питбайкером в Приангарье

IrkutskMedia, 17 мая. Прокуратура Слюдянского района поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции по сообщению о ДТП с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, 16 мая в поселке Утулик в результате столкновения автомобиля Haval M6 и питбайка Sharmax травмы получил 15-летний водитель мототранспорта.