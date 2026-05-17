Прокуратура взяла на контроль ДТП с 15-летним питбайкером в Приангарье

Подросток был доставлен в медицинское учреждение.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 мая. Прокуратура Слюдянского района поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции по сообщению о ДТП с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, 16 мая в поселке Утулик в результате столкновения автомобиля Haval M6 и питбайка Sharmax травмы получил 15-летний водитель мототранспорта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Причины и условия произошедшего устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и травматизма на дорогах.