В Шереметьево пассажиров попросили отойти от окон и уйти в закрытые зоны терминалов

Пассажиров в аэропорту Шереметьево попросили отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов. На мониторах вывели предупреждение о воздушной тревоги с призывом следовать указаниям сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба Шереметьево.

«Оказывается необходимое содействие по всем возникающим вопросам… Для пассажиров доступны комнаты матери и ребенка, залы ПОВЗ, предоставляется питьевая вода», — сообщается в Telegram-канале аэропорта.

В Москве за ночь сбили 74 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Работа Шереметьево, а также аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский была ограничена.

