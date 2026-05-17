В Хорватии дрифт пассажирского самолёта на взлётной полосе сняли на видео

Самолёт Airbus A220 во время взлёта на аэродроме Сплита в Хорватии попал в занос, происшествие с дрифтующим авиалайнером, на борту которого находилось 130 пассажиров, сняли на видео.
На кадрах, которые распространяются в социальных сетях, можно заметить, как воздушное судно, движущееся по взлётной полосе, неожиданно отклоняется от курса и выезжает на газон. После этого из левого двигателя пошёл дым.
Во время движения по земле лайнер снёс ограждение и проехал перед остановкой преодолел ещё несколько десятков метров. В результате случившегося никто не пострадал. Воздушному судну потребуется ремонт.
Напомним, 12 мая стало известно, в небе над американским штатом Оклахома в лобовом стекле пассажирского самолёта Boeing 737−7 авиакомпании Southwest Airlines прямо во время полёта образовалась трещина. В связи со случившимся экипаж решил экстренно посадить лайнер. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Талса.