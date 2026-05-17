Воробьев: При атаке БПЛА на Подмосковье погибли три человека, есть раненые

В результате крупной атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая началась с 3 часов утра, есть погибшие и пострадавшие. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
В Химках в микрорайоне Старбеево беспилотник попал в частный дом. Погибла женщина, еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели.
В деревне Погорелки городского округа Мытищи обломки БПЛА попали в строящийся дом, в результате погибли двое мужчин. Повреждения также получил еще один дом, там пострадавших нет.
В микрорайоне Путилково в Красногорске зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. Повреждены несколько квартир, пострадавших среди жителей нет.
В городском округе Истра дроны атаковали многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина, им оказывается медицинская помощь.
В деревне Субботино Наро-Фоминского округа в результате падения БПЛА загорелся частный дом. Пострадавших нет.
Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На всех адресах работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций.
— Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
16 мая в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 22:00 российские дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 67 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.