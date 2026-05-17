В Омской области после майских стали часто пропадать мужчины

После первого «раунда» майских праздников пропали сразу несколько омичей.

В ночь на воскресенье, 17 мая 2026 года, в сообществе регионального подразделения поискового отряда «ЛизаАлерт» появилось сразу две ориентировки на поиск мужчин из Омской области. Оба пропали фактически в период после первого «раунда» майских праздников, но до начала второго.

Так, местонахождение 30-летнего Романа Р. неизвестно со вторника, 5 мая 2026. Обстоятельства, предшествовавшие утрате его контакта с родными и близкими, не проясняются. Также не известно, во что мог быть одет омич. Среди обнародованных примет Романа рост в 170 сантиметров, «нормальное» телосложение, глаза серого цвета и светло-русые волосы.

Кроме того, сообщается о пропаже 7 мая 2026 года 60-летнего жителя села Нагибино Тюкалинского района Виктора К. Уточняется, что рост мужчины порядка 180 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубого цвета, темные волосы тронуты сединой. Обстоятельства его пропажи поисковиками не конкретизируются.