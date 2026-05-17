Собянин: В результате атаки беспилотников на Москву ранены 12 человек

По предварительной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.

Источник: Life.ru

«Повреждено три дома», — написал он.

Силы ПВО Минобороны продолжают отражать массированную атаку. За последние сутки сбито более 120 БПЛА.

Ранее силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили 25 украинских беспилотников в разных районах Севастополя и над морем возле города. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. В результате атаки никто не пострадал. Однако обломки одного сбитого дрона в районе Кара-Кобы повредили высоковольтную линию электропередачи. Это привело к перебоям с подачей электричества в некоторых частях города. Специалисты начнут восстановительные работы после завершения воздушной тревоги. Также осколки сбитых аппаратов повредили пять окон в многоквартирных домах и три частных дома в районе Фиолента. Власти опровергли слухи о повреждении Севастопольской ТЭС, назвав их дезинформацией.

