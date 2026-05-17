В Японии арестовали организатора разбойного нападения, совершенного школьниками

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Японская полиция задержала предполагаемого организатора разбойного нападения, которое было совершено в префектуре Тотиги группой школьников. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что задержанный — 28-летний местный житель. Ранее полиция по подозрению в разбойном нападении и убийстве также арестовала четверых подростков в возрасте 16 лет. Нападение произошло 14 мая в жилом доме в поселке Каминокава префектуры Тотиги, где несколько человек ворвались в дом и напали на мать и двух ее сыновей. 69-летняя женщина, занимавшая должность директора компании, умерла от множественных колотых ранений в грудь, ее сыновья госпитализированы с травмами.
В качестве основной следствие рассматривает версию о причастности к нападению преступной группировки, использующей даркнет для вербовки исполнителей. Разбойные нападения довольно редко происходят в Японии, а участие несовершеннолетних в подобном преступлении является и вовсе из ряда вон выходящим случаем. По этой причине инцидент получил широкое освещение в местных СМИ — новость уже несколько дней остается одной из главных в Японии.