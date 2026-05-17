В Японии арестовали организатора разбойного нападения, совершенного школьниками

Отмечается, что задержанный — 28-летний местный житель. Ранее полиция по подозрению в разбойном нападении и убийстве также арестовала четверых подростков в возрасте 16 лет. Нападение произошло 14 мая в жилом доме в поселке Каминокава префектуры Тотиги, где несколько человек ворвались в дом и напали на мать и двух ее сыновей. 69-летняя женщина, занимавшая должность директора компании, умерла от множественных колотых ранений в грудь, ее сыновья госпитализированы с травмами.