ВСУ атаковали Подмосковье: пострадали люди, повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты

Киевский режим в ночь на 17 мая дронами атаковал подмосковную Истру, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В Истре попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок», — написал губернатор в «Макс».
Воробьев уточнил, что пострадали трое мужчин и одна женщина, всем им оказывается медицинская помощь. По его данным, также были атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах региона.
Ранее KP.RU сообщал, что во время украинской атаки на Химки погибла женщина. Дрон попал в частный дом, еще один человек находится под завалами. По словам Воробьева, двое мужчин погибли в Мытищах в результате попадания обломков беспилотника в строящийся дом.