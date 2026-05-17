Собянин: Более 120 БПЛА сбито за сутки при попытке атаки на Москву

В результате попадания беспилотников (БПЛА) в Москве, по предварительным данным, ранены 12 человек. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пострадавшие — в основном строители, находившиеся возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Технология работы завода не нарушена. Повреждены три дома.

— Силами ПВО Минобороны продолжается отражение массированной атаки. За последние сутки сбито больше 120 БПЛА, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате крупной атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая началась с 3 часов утра, есть погибшие и пострадавшие.

