В Японии вспыхнул крупный пожар в старинном храме Дайходзи

Крупный пожар произошёл в старинном храме Дайходзи в японском городе Такаока, сообщил телеканал NHK.
Огонь полностью охватил несколько строений. На место прибыли около 20 пожарных расчётов. Информация о пострадавших не поступала.
Полиция и экстренные службы выясняют причины пожара и занимаются оценкой масштабов причинённого ущерба. Дайходзи был построен в XV веке.
Напомним, в октябре 2019 года в городе Наха на японском острове Окинава сгорел древний замок Сюри из списка ЮНЕСКО. После инцидента правительство Японии объявило о планах восстановить объект.