В Японии вспыхнул крупный пожар в старинном храме Дайходзи

В результате пожара, который произошёл в храме Дайходзи, построенном в XV веке в Японии, никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Крупный пожар произошёл в старинном храме Дайходзи в японском городе Такаока, сообщил телеканал NHK.

Огонь полностью охватил несколько строений. На место прибыли около 20 пожарных расчётов. Информация о пострадавших не поступала.

Полиция и экстренные службы выясняют причины пожара и занимаются оценкой масштабов причинённого ущерба. Дайходзи был построен в XV веке.

Напомним, в октябре 2019 года в городе Наха на японском острове Окинава сгорел древний замок Сюри из списка ЮНЕСКО. После инцидента правительство Японии объявило о планах восстановить объект.