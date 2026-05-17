Спасатели обследовали 11 км подъездов к тропам в поисках Усольцевых

В Кутурчинском Белогорье продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в сентябре 2025 года. 16 мая спасатели обследовали 23 километра, сообщили в Красноярском поисково-спасательном отряде «Спасатель».

«16 мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжили поиски трёх человек в районе деревни Кутурчин. За сутки спасателями было обследовано 11 километров подъездов к тропам, 12 кв. километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Поиски результатов не дали, пропавшие граждане не найдены», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» при поисках пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье сделает упор на скальные образования. Каменные зоны — самое сложное испытание для поисковиков. Они расположены высоко, поэтому нужно разбить лагерь прямо на возвышенности. Главная задача отряда — дождаться, пока сойдёт снег, и тогда можно будет исследовать ключевые участки.

