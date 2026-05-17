Собянин сообщил об уже 130 вражеских БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще шесть вражеских дронов. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Таким образом, количество сбитых беспилотников достигло 130.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате крупной атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая началась с трех часов ночи, есть погибшие и пострадавшие.
16 мая ВСУ попытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотника. Вражеский летательный аппарат упал рядом с энергоблоками, но при падении не сдетонировал. В результате случившегося никто не пострадал.