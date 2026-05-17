«ЛизаАлерт» сделает упор на скалы при поиске Усольцевых

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» планирует сосредоточить внимание на обследовании скальных образований в районе Кутурчинского Белогорья при поисках пропавшей семьи Усольцевых. Об этом рассказал председатель организации Григорий Сергеев.
— Там есть сложнейшие зоны, а именно каменные скальные образования, которые надо будет обследовать. И к ним у нас основное внимание. И проблема в том, что они находятся на высоте, и для того, чтобы их обследовать, нам нужно и лагерь делать там примерно на высоте, — сказал он.
Основной задачей остается обследование этих зон после схода снега. Сергеев отметил, что проведение поисков осложняется погодными условиями и необходимостью обеспечить безопасность участников операции при резкой смене погоды, передает ТАСС.
15 мая спасатели возобновили поиск семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в сентябре прошлого года. Их начали искать уже через несколько дней после пропажи, когда они не явились на работу.