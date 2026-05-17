Воробьёв сообщил об атаке БПЛА ВСУ на инфраструктурные объекты в Подмосковье

А ранее в подмосковной деревне Погорелки двое мужчин погибли в результате падения обломков украинского беспилотника на дом. В Красногорске, в микрорайоне Путилково, после падения беспилотника повреждены несколько квартир в многоквартирном доме. Люди не пострадали. В Истре также зафиксированы удары: в Дедовске на улице Космонавтов пострадал многоквартирный дом, а в посёлке Агрогородок — шесть частных домов. По предварительным данным, ранения получили трое мужчин и женщина. Ещё один частный дом загорелся после падения БПЛА в деревне Субботино Наро-Фоминского округа. По предварительной информации, пострадавших нет.