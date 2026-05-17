В Аргентине ограбили дом призёра Олимпиады экс-теннисиста дель Потро

Напомним, дель Потро сейчас 37 лет. Из-за травмы он не выходил на корт с февраля 2022 года. Попытка вернуться ради выступления на US Open в 2023 году не удалась — продолжить карьеру помешало здоровье. Аргентинец завоевал 22 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, включая победу на US Open в 2009 году. В 2018 году он поднимался на третье место в мировом рейтинге. В его активе — серебро Олимпиады-2016 и бронза Игр-2012. В ноябре 2025 года дель Потро был номинирован на включение в Международный зал теннисной славы.