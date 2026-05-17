Системы ПВО сбили ещё шесть украинских беспилотников на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны России перехватили ещё шесть украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он.

Напомним, инфраструктурные объекты в ряде муниципалитетов Московской области подверглись атаке беспилотников. Женщина погибла в результате попадания БПЛА в частный дом в Химках. Ещё один человек остаётся под завалами. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в подмосковных Мытищах после падения обломков украинского беспилотника на дом. В Истре удары пришлись по многоквартирному дому в Дедовске на улице Космонавтов и шести частным домам в посёлке Агрогородок. Ещё один частный дом загорелся после падения БПЛА в деревне Субботино Наро-Фоминского округа. По предварительной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Москву пострадали двенадцать человек.

Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
