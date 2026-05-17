Ограничения на прием и выпуск самолетов снова ввели в Шереметьеве

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщили в Росавиации.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, передает Telegram-канал агентства.
В 7:45 по московскому времени в Росавиации сообщили о снятии ограничений с авиагавани.
Тем временем московские аэропорт Жуковский возобновил работу. Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с профильными органами. Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней.
Из-за удара украинского беспилотника по административному зданию аэронавигации 8 мая была приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны. Дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга России». К 10:00 около 14 тысяч пассажиров ожидали вылетов из-за приостановки работы большинства аэропортов в южных субъектах. Позже Росавиация отменила извещение касательно невозможности полетов на юг России.