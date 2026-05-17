Собянин сообщил об отражении атаки уже 131 БПЛА, направлявшегося к Москве

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Общее число сбитых БПЛА, направлявшихся к столице, достигло 131. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате крупной атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая началась с 3 часов утра, есть погибшие и пострадавшие.
16 мая ВСУ попытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотника. Вражеский летательный аппарат упал рядом с энергоблоками, но при падении не сдетонировал. В результате случившегося никто не пострадал.