Средства ПВО за ночь сбили 556 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 556 украинских беспилотников (БПЛА) над регионами России. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Telegram-канала ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Ростовской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате крупной атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая началась с 3 часов утра, есть погибшие и пострадавшие.
Кроме того, накануне Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции с помощью дрона. Вражеский летательный аппарат упал рядом с энергоблоками, но при падении не сдетонировал. В результате случившегося никто не пострадал.