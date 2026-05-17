Перевернулась лодка: мужчину спасли на водохранилище в Карагандинской области

Сотрудники МЧС спасли мужчину на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в МЧС, инцидент произошел 17 мая 2026 года: на пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Темиртау, в районе Песчаной косы, мужчина перевернулся на лодке и оказался в воде.

«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, вытащили его из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра. Также на берег была отбуксирована моторная лодка». МЧС РК.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде:

  • перед выходом на воду проверяйте прогноз погоды;
  • используйте спасательные жилеты;
  • выходите на воду только на технически исправных плавсредствах;
  • не выходите на воду при сильном ветре и ухудшении погодных условий.

10 мая в Каспийском море спасли мужчину, которого вместе с лодкой унесло ветром на 400 метров от берега.

