В Белгородской области от удара дрона погиб мужчина

Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Шебекинском округе Белгородской области. Трагедия произошла в селе Нежеголь, сообщил оперштаб по региону в своем телеграм-канале.
В оперштабе рассказали, что сегодня ночью FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных травм водитель скончался на месте. Личность погибшего в настоящее в настоящее время не установлена. Отмечается, что грузовая машина полностью сгорела.
Минобороны РФ: за ночь силы ПВО сбили 556 украинских беспилотников.
