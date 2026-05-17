Собянин: За сутки силы ПВО отразили атаку свыше 120 БПЛА на Москву

Напомним, инфраструктурные объекты в ряде муниципалитетов Московской области подверглись атаке беспилотников. Женщина погибла в результате попадания БПЛА в частный дом в Химках. Ещё один человек остаётся под завалами. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в подмосковных Мытищах после падения обломков украинского беспилотника на дом. В Истре удары пришлись по многоквартирному дому в Дедовске на улице Космонавтов и шести частным домам в посёлке Агрогородок. Ещё один частный дом загорелся после падения БПЛА в деревне Субботино Наро-Фоминского округа. По предварительной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Москву пострадали двенадцать человек.