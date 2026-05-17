Собянин: За сутки силы ПВО отразили атаку свыше 120 БПЛА на Москву

По информации мэра, Минобороны продолжает отражать массированную атаку. Глава города уточнил, что более 120 дронов было сбито за последние 24 часа. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Напомним, инфраструктурные объекты в ряде муниципалитетов Московской области подверглись атаке беспилотников. Женщина погибла в результате попадания БПЛА в частный дом в Химках. Ещё один человек остаётся под завалами. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в подмосковных Мытищах после падения обломков украинского беспилотника на дом. В Истре удары пришлись по многоквартирному дому в Дедовске на улице Космонавтов и шести частным домам в посёлке Агрогородок. Ещё один частный дом загорелся после падения БПЛА в деревне Субботино Наро-Фоминского округа. По предварительной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Москву пострадали двенадцать человек.
