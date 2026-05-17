Атаку БПЛА ВСУ отразили в Азове и трёх районах Ростовской области

Ранее сообщалось, что инфраструктурные объекты в ряде муниципалитетов Московской области подверглись атаке беспилотников. Силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион с трёх часов утра. В Химках женщина погибла при ударе дрона, ещё один человек находится под завалами. В деревне Погорелки двое мужчин погибли после падения обломков на дом. В Красногорске повреждены несколько квартир, люди не пострадали. В Истре ранения получили трое мужчин и одна женщина. В деревне Субботино загорелся частный дом, пострадавших нет.