Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год

За последние сутки сбито больше 120 БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Атака беспилотников противника на Москву, предпринятая с начала нынешних суток, стала самой крупной за более чем год. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе информации, обнародованной мэром столицы Сергеем Собяниным.

Так, с полуночи и до настоящего момента мэр сообщил о 81 сбитом беспилотнике. При этом за последние сутки, по данным Собянина, сбито больше 120 БПЛА. До этого момента самая массовая в текущем году атака была зафиксирована 14 марта — тогда мэр информировал об уничтожении 65 беспилотников, летевших на Москву. В течение последующих суток, 15 марта, системой ПВО на подлете к столице были сбиты 54 БПЛА, еще 42 беспилотника ликвидировали в период между 02:00 и 11:00 мск 16 марта. Кроме того, в нынешнем году 7 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник.

В 2025 году 11 марта мэр сообщил, что была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву», — тогда, по его словам, «на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников». Также 55 беспилотников, летевших на столицу, ликвидировали 5—7 мая 2025 года. Еще одна подобная атака наблюдалась в сентябре — в небе над Московским регионом 22—23 сентября уничтожили 46 БПЛА.

