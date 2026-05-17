Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год

Так, с полуночи и до настоящего момента мэр сообщил о 81 сбитом беспилотнике. При этом за последние сутки, по данным Собянина, сбито больше 120 БПЛА. До этого момента самая массовая в текущем году атака была зафиксирована 14 марта — тогда мэр информировал об уничтожении 65 беспилотников, летевших на Москву. В течение последующих суток, 15 марта, системой ПВО на подлете к столице были сбиты 54 БПЛА, еще 42 беспилотника ликвидировали в период между 02:00 и 11:00 мск 16 марта. Кроме того, в нынешнем году 7 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник.