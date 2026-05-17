Объявлено о единственной омской деревне в затопленными участками

В МЧС заявили о сокращении подтопленных омских территории до 2 земельных участков.

Источник: «СуперОмск»

По данным ГУ МЧС по Омской области, по состоянию на воскресенье, 17 мая 2026 года, в регионе остается ровно один населенный пункт, в границах которого фиксируются затопленные территории. Отмечается, что речь идет о деревне Черниговка Таврического района, где официально установлено подтопление двух приусадебных участков.

Стоит напомнить, что одним из последних от паводковых вод «освободился» низководный мост в деревне Денисовка Седельниковского района Омской области. По наблюдениям «СуперОмска», деревня Черниговка Таврического района стала попадать в сводки населенных пунктов региона с последствиями паводка 15 апреля 2026 года. При этом местный райцентр оказался в них на несколько недель раньше и «исчез» лишь 12 мая.

