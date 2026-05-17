Обломки дрона упали на территории Шереметьево: подробности

В Шереметьево упали обломки БПЛА, работа аэропорта идет в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

На территории аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом в Telegram-канале в воскресенье, 17 мая, сообщила авиагавань.

Согласно официальной информации, обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет, ситуация в терминалах спокойная, аэропорт работает в штатном режиме.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников самолетного типа над 12 регионами России. Как писал KP.RU, в Минобороны сообщили, что вражеские дроны перехватывали над Белгородской, Калужской, Курской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше