Обломки дрона упали на территории Шереметьево: подробности

На территории аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом в Telegram-канале в воскресенье, 17 мая, сообщила авиагавань.
Согласно официальной информации, обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет, ситуация в терминалах спокойная, аэропорт работает в штатном режиме.
За прошедшую ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников самолетного типа над 12 регионами России. Как писал KP.RU, в Минобороны сообщили, что вражеские дроны перехватывали над Белгородской, Калужской, Курской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.