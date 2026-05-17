Серийный убийца Ибрагимов попросил суд смягчить пожизненное наказание

Следствие установило, что в 2006 году преступник задушил знакомого во время конфликта в одном из сёл Амурской области. После этого он расправился с хозяйкой дома, опасаясь разоблачения, а затем поджёг жилище. Позже Ибрагимов перебрался в Сургут, где сумел скрыться от правоохранителей. Там он вместе с сообщниками совершил новое преступление — банда убила пятерых человек, среди которых были трое детей, после чего преступники сожгли дом жертв.