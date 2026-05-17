На территорию Шереметьево упали обломки БПЛА

Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в Telegram. Пострадавших и разрушений нет.

Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в Telegram. Пострадавших и разрушений нет.

Как заверили представители Шереметьево, обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Аэропорт обслуживает пассажиров и воздушные суда в обычном режиме. На месте падения обломков работают оперативные службы.

За прошедшие сутки на подлете к Москве сбили более 127 беспилотников. В столице 12 человек пострадали, три дома получили повреждения. В Московской области погибли три человека. Ночью работа Шереметьево, а также аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский была ограничена. Сейчас Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме. Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, рассказали в Росавиации.

