На территорию Шереметьево упали обломки БПЛА

За прошедшие сутки на подлете к Москве сбили более 127 беспилотников. В столице 12 человек пострадали, три дома получили повреждения. В Московской области погибли три человека. Ночью работа Шереметьево, а также аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский была ограничена. Сейчас Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме. Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, рассказали в Росавиации.