Здание российского университета получило повреждения из-за БПЛА ВСУ

Здание Донского государственного технического университета (ДГТУ) в городе Азов получило повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 17 мая. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, украинский беспилотник упал на территории учебного заведения, в результате чего взрывной волной выбило окна в здании. Пострадавших нет.
Беспилотники ВСУ также были сбиты в Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском Ростовской области.
В настоящее время в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
