«10 тысяч долларов на поездку»: Обвиняемый в убийстве «друга» Дурова раскрыл детали подготовки к расправе

Напомним, что история вокруг криптотрейдера Романа Новака получила широкий резонанс осенью 2025 года. Тогда появились сообщения, что предприниматель, называвший себя другом Павла Дурова, исчез в Южной Африке после обвинений в мошенничестве на сотни миллионов долларов. Новак привлекал средства инвесторов через криптопроект Fintopio, который мог разрабатываться на Украине. Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения супругов в ОАЭ. В рамках расследования были арестованы Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Фигуранты заранее арендовали виллу в Хатте и подготовили автомобили, а также оружие — ножи и топоры. Супругов заманили на встречу под предлогом переговоров с потенциальным инвестором. После убийства тела супругов расчленили. В январе 2026 года останки Романа Новака и его жены Анны доставили в Санкт-Петербург. А спустя несколько месяцев супругов похоронили на Смоленском православном кладбище в одной могиле.